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Спорт

"Челси" победил "Бенфику" и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира

Футбол
время публикации: 29 июня 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 07:10
На 114-й минуте Педру Нету вышел с центра поля один на один 1:3
AP Photo/Chris Carlson

"Челси" вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.

"Аристократы" в дополнительное время разгромили "Бенфику" 4:1.

Матч продолжался больше четырех часов.

В первом тайме "Челси" владел игровым преимуществом, но забить не сумел.

На 64-й минуте Рис Джеймс со штрафного с фланга пробил в ближний угол 0:1. На 80-й минуте "Челси" забил второй гол. Гол Делапа не засчитан из-за офсайда.

На 87-й минуте матч был прерван из-за погодных условий (надвигалась буря). Матч возобновили часа через 2.

На пятой минуте дополнительного времени Анхель ди Мария реализовал пенальти 1:1.

На 91-й минуте "Бенфика" осталась в меньшинстве. Джанлука Престиани получил вторую желтую карточку.

На 108-й минуте Кристофер Нкунку добил мяч в сетку 1:2. На 114-й минуте Педру Нету вышел с центра поля один на один 1:3.

Через 3 минуты один на один вышел Киран Дьюсберри-Холл.

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