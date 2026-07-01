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Спорт

Серфинг. Израильтянин стал победителем турнира в Испании

Спорт/важное
Серфинг
время публикации: 01 июля 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 07:22
Серфинг. Израильтянин стал победителем турнира в Испании
AP Photo/Gregory Bull, File

В Испании завершился турнир по серфингу GADIS Junior Pro Ferrol. У мужчин победил израильтянин Джон Джон Рабинович.

Турнир входит в европейскую серию World Surf League (WSL) Junior Qualifying Series.

В этом сезоне 18-летний израильтянин занимает 63-е место в рейтинге квалификационной серии.

Интересные данные о спортсмене на официальном сайте WSL. Место жительства: Тель-Авив. Гражданство: Румыния.

В женском турнире победила Тиара ван дер Хюльс (Нидерланды).

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