Серфинг. Израильтянка Анат Лелиор стала победительницей ABANCA Pantin Classic Galicia Pro

Победительницей турнира ABANCA Pantin Classic Galicia Pro стала израильтянка Анат Лелиор.

Она во второй раз стала победительницей турнира серии Qualifying Series (QS) 4,000 в 2025 году.

В соревнованиях мужчин победил португалец Гильерме Рибейро.

В соревнованиях принимали участие 48 спортсменов.