x
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Серфинг. Израильтянка Анат Лелиор стала победительницей ABANCA Pantin Classic Galicia Pro

Серфинг
время публикации: 31 августа 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 11:46
Серфинг. Израильтянка Анат Лелиор стала победительницей ABANCA Pantin Classic Galicia Pro
AP Photo/Gregory Bull

Победительницей турнира ABANCA Pantin Classic Galicia Pro стала израильтянка Анат Лелиор.

Она во второй раз стала победительницей турнира серии Qualifying Series (QS) 4,000 в 2025 году.

В соревнованиях мужчин победил португалец Гильерме Рибейро.

В соревнованиях принимали участие 48 спортсменов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Серфинг. Анат Лелиор стала победительницей Caraibos Lacanau Prо
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2025

Израильской серфингистке не разрешили представлять Израиль на турнире в Марокко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2024

Олимпиада. Серфинг. Чемпионами стали француз и американка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2024

Олимпиада. Серфинг. Анат Лелиор не сумела выйти в четвертьфинал