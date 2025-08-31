Серфинг. Израильтянка Анат Лелиор стала победительницей ABANCA Pantin Classic Galicia Pro
время публикации: 31 августа 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 11:46
Победительницей турнира ABANCA Pantin Classic Galicia Pro стала израильтянка Анат Лелиор.
Она во второй раз стала победительницей турнира серии Qualifying Series (QS) 4,000 в 2025 году.
В соревнованиях мужчин победил португалец Гильерме Рибейро.
В соревнованиях принимали участие 48 спортсменов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2025