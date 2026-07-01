Чемпионат мира по футболу. Рекорды Мбаппе, Олисе и сборной Франции
Французы вышли в 1/8 финал чемпионата мира по футболу, разгромив шведов 3:0.
Сборная Франции стала первой командой, забившей не менее трех голов в пяти матчах чемпионатов мира подряд.
Два гола забил Килиан Мбаппе и стал рекордсменом чемпионата мира по голам в плэй-офф - 9.
По 8 голов в плэй-офф забили бразильцы Роналдо и Леонидас.
В матчах чемпионатов мира Мбаппе забил 18 голов. Второе место после Лионеля Месси - 19 голов.
Килиан Мбаппе рекордсмен чемпионатов мира по количеству матчей, в еоторых он забил более одного гола - 7.
Майкл Олисе сделал две результативные передачи и стал рекордсменом сборной Франции по количеству голевых передач в одном чемпионате мира - 5.
Рекордсменом по количеству результативных передач в одном чемпионате мира является Пеле - 6 в 1970 году.