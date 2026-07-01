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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Рекорды Мбаппе, Олисе и сборной Франции

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Знаменитые спортсмены
время публикации: 01 июля 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 10:11
Чемпионат мира по футболу. Рекорды Мбаппе, Олисе и сборной Франции
AP Photo/Frank Franklin II

Французы вышли в 1/8 финал чемпионата мира по футболу, разгромив шведов 3:0.

Сборная Франции стала первой командой, забившей не менее трех голов в пяти матчах чемпионатов мира подряд.

Два гола забил Килиан Мбаппе и стал рекордсменом чемпионата мира по голам в плэй-офф - 9.

По 8 голов в плэй-офф забили бразильцы Роналдо и Леонидас.

В матчах чемпионатов мира Мбаппе забил 18 голов. Второе место после Лионеля Месси - 19 голов.

Килиан Мбаппе рекордсмен чемпионатов мира по количеству матчей, в еоторых он забил более одного гола - 7.

Майкл Олисе сделал две результативные передачи и стал рекордсменом сборной Франции по количеству голевых передач в одном чемпионате мира - 5.

Рекордсменом по количеству результативных передач в одном чемпионате мира является Пеле - 6 в 1970 году.

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