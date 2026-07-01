МИД Ирана: "Чемпионат мира в США - самое политизированное спортивное событие года"
время публикации: 01 июля 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 07:50
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал чемпионат мира по футболу в США самым политизированным спортивным событием этого года.
РИА Новости приводит его слова " Отношение к футбольной сборной Ирана и нашему участию в ЧМ стали предметом многих дискуссий. Я думаю, что в этом году это было одно из самых политизированных спортивных мероприятий, и с этим самым политизированным отношением столкнулась наша команда".
Чиновник заявил, что сложности начались с получения виз. Он добавил, что сборная Ирана была вынуждена базироваться в Мексике, хотя играла матчи в США.
Иранцы набрали 3 очка, заняли третье место в группе и вылетели.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июня 2026