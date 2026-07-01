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Спорт

МИД Ирана: "Чемпионат мира в США - самое политизированное спортивное событие года"

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 01 июля 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 07:50
МИД Ирана: "Чемпионат мира в США - самое политизированное спортивное событие года"
AP Photo/Gregory Bull

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал чемпионат мира по футболу в США самым политизированным спортивным событием этого года.

РИА Новости приводит его слова " Отношение к футбольной сборной Ирана и нашему участию в ЧМ стали предметом многих дискуссий. Я думаю, что в этом году это было одно из самых политизированных спортивных мероприятий, и с этим самым политизированным отношением столкнулась наша команда".

Чиновник заявил, что сложности начались с получения виз. Он добавил, что сборная Ирана была вынуждена базироваться в Мексике, хотя играла матчи в США.

Иранцы набрали 3 очка, заняли третье место в группе и вылетели.

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