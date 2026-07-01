Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона
время публикации: 01 июля 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 11:56
В матче первого круга Уимблдона легендарная Серена Уильямс проиграла австралийке Мае Джойнт 3:6, 7:6, 3:6.
Матч продолжался 145 минут.
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" провела первый матч в одиночном разряде с сентября 2022 года.
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