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Спорт

Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона

Теннис
Знаменитые спортсмены
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 01 июля 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 11:56
Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона
AP Photo/Maja Smiejkowska

В матче первого круга Уимблдона легендарная Серена Уильямс проиграла австралийке Мае Джойнт 3:6, 7:6, 3:6.

Матч продолжался 145 минут.

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" провела первый матч в одиночном разряде с сентября 2022 года.

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