Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона

В матче первого круга Уимблдона легендарная Серена Уильямс проиграла австралийке Мае Джойнт 3:6, 7:6, 3:6.

Матч продолжался 145 минут.

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" провела первый матч в одиночном разряде с сентября 2022 года.