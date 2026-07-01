Марта Костюк вышла во второй круг Уимблдона
время публикации: 01 июля 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 07:45
В матче первого круга украинка Уимблдона Марта Костюк разгромила аргентинскую украинку Надию Подороську 6:1, 6:2.
Чешка Линда Носкова обыграла Эллу Зайдель (Германия) 6:3, 6:4. Россинка Людмила Самсонова победила Полину Кудерметову (Узбекистан) 6:3, 6:3.
Первая ракетка Украины Эина Свитолина (восьмая ракетка мира) неожиданно проиграла украинке Дарье Снигур 5:7, 2:6.
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