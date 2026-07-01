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Спорт

Димитров и Зверев вышли во второй круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 01 июля 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 08:24
Димитров и Зверев вышли во второй круг Уимблдона
AP Photo/Maja Smiejkowska

Бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров в первом круге Уимблдона победил австралийца Дэна Суини 7:6, 6:3, 7:5.

Александр Зверев (Германия) в упорной борьбе одолел бельгийца Александра Блокса 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.

Россиянин Карен Хачанов победил британца Билли Харриса 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.

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