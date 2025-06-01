Чемпионат Европы по гребле. Израильские паралимпийцы завоевали бронзовую медаль
время публикации: 01 июня 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 12:17
В Пловдиве проходит чемпионат Европы по академической гребле.
В соревнованиях смешанных двоек (паралимпийцы) на дистанции 2000 метров победили немцы Ясмина Бир и Пауль Умбах.
На втором месте украинцы Анна Айсанова и Ярослав Коюда.
Бронзовые медали завоевали израильтяне Шахар Мильфельдер и Салех Шахин.
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