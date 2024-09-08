Паралимпиада. Гребля на байдарке. Израильтянка заняла шестое место
время публикации: 08 сентября 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 12:58
Израильские спортсмены завершили выступления в турнирах Парижской паралимпиады. Последней выступила Талия Эйлат, занявшая шестое место в гребле на байдарках.
Чемпионкой стала британка Шарлотта Хеншоу.
Серебряную медаль завоевала британка Эмма Уиггз.
На третьем месте немка Аня Адлер.
Сборная Израиля завоевала 10 медалей Парижской паралимпиады (4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых).
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