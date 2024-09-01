Академическая гребля. Израильтянка Моран Самуэль стала чемпионкой паралимпиады

Израильтянка Моран Самуэль стала чемпионкой Парижской олимпиады в академической гребле на дистанции 2000 метров.

В квалификационном заплыве она установила паралимпийский рекорд.

На втором месте норвежка Бригитт Ловиссе Скарстейн.

Бронзовую медаль завоевала француженка Натали Бенуа.

Украинка Анна Шеремет заняла четвертое место.

Моран Самуэль - серебряный призер паралимпиады в Токио, бронзовый - в Рио-де-Жанейро.

Она - чемпионка мира 2015 года. многократный призер чемпионатов мира.

Моран Самуэль - бывшая баскетболистка, выступавшая за сборную Израиля. В 2006 году она перенесла спинальный инсульт, после которого она была парализована.