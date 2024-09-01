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Академическая гребля. Израильтянка Моран Самуэль стала чемпионкой паралимпиады

время публикации: 01 сентября 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 12:43
Академическая гребля. Израильтянка Моран Самуэль стала чемпионкой паралимпиады
AP Photo/Matthias Schrader

Израильтянка Моран Самуэль стала чемпионкой Парижской олимпиады в академической гребле на дистанции 2000 метров.

В квалификационном заплыве она установила паралимпийский рекорд.

На втором месте норвежка Бригитт Ловиссе Скарстейн.

Бронзовую медаль завоевала француженка Натали Бенуа.

Украинка Анна Шеремет заняла четвертое место.

Моран Самуэль - серебряный призер паралимпиады в Токио, бронзовый - в Рио-де-Жанейро.

Она - чемпионка мира 2015 года. многократный призер чемпионатов мира.

Моран Самуэль - бывшая баскетболистка, выступавшая за сборную Израиля. В 2006 году она перенесла спинальный инсульт, после которого она была парализована.

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