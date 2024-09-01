Академическая гребля. Израильтянка Моран Самуэль стала чемпионкой паралимпиады
время публикации: 01 сентября 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 12:43
Израильтянка Моран Самуэль стала чемпионкой Парижской олимпиады в академической гребле на дистанции 2000 метров.
В квалификационном заплыве она установила паралимпийский рекорд.
На втором месте норвежка Бригитт Ловиссе Скарстейн.
Бронзовую медаль завоевала француженка Натали Бенуа.
Украинка Анна Шеремет заняла четвертое место.
Моран Самуэль - серебряный призер паралимпиады в Токио, бронзовый - в Рио-де-Жанейро.
Она - чемпионка мира 2015 года. многократный призер чемпионатов мира.
Моран Самуэль - бывшая баскетболистка, выступавшая за сборную Израиля. В 2006 году она перенесла спинальный инсульт, после которого она была парализована.
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