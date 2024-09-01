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Спорт

Паралимпиада. Академическая гребля. Израильтяне завоевали бронзовую медаль

время публикации: 01 сентября 2024 г., 13:13 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 13:13
Чемпионами Парижской паралимпиады в академической гребле в соревнованиях смешанных дуэтов на дистанции 2000 метров стали британцы Лорен Роулз и Грегг Стивенсон
AP Photo/Thomas Padilla

Чемпионами Парижской паралимпиады в академической гребле в соревнованиях смешанных дуэтов на дистанции 2000 метров стали британцы Лорен Роулз и Грегг Стивенсон.

В предварительном заплыве (квалификации) они установили мировой рекорд.

На втором месте китайский дуэт Лиу Шуан и Цзян Цзицзянь.

Израильтяне Шахар Мильфельдер и Салех Шахин завоевали бронзовые медали.

Четвертое место заняли украинцы Анна Айсанова и Ярослав Коюда.

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