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Победы "Боруссий". Неожиданное поражение "Лейпцига". Результаты матчей чемпионата Германии

Футбол
время публикации: 01 марта 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 19:15
Победы "Боруссий". Неожиданное поражение "Лейпцига". Результаты матчей чемпионата Германии
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" проиграл "Майнцу" 1:2.

Лейпциг - Майнц 1:2

"Майнц" поднялся на четвертое место. "Лейпциг" выпал из пятерки лидеров.

Хайденхайм - Боруссия (Менхенгладбах) 0:3

Хозяева нанесли 20 ударов по воротам (4 точных), но забить не сумели. "Хайденхайм" не побеждал уже в 8 играх и находится в зоне вылета.

Вердер (Бремен) - Вольфсбург 1:2

Оба мяча в ворота хозяев забил Патрик Виммер.

"Музыканты" проиграли четвертую игру подряд.

Бохум - Хоффенхайм 0:1

Санкт-Паули (Гамбург) - Боруссия (Дортмунд) 0:2

"Боруссия" одержала вторую победу подряд и не пропускает уже в трех матчах.

Интересный факт. Серу Гирасси забил 24 мяча в этом сезоне. Это больше чем вся команда "Санкт-Паули" (23).

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