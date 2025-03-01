Победы "Боруссий". Неожиданное поражение "Лейпцига". Результаты матчей чемпионата Германии
время публикации: 01 марта 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 19:15
Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" проиграл "Майнцу" 1:2.
Лейпциг - Майнц 1:2
"Майнц" поднялся на четвертое место. "Лейпциг" выпал из пятерки лидеров.
Хайденхайм - Боруссия (Менхенгладбах) 0:3
Хозяева нанесли 20 ударов по воротам (4 точных), но забить не сумели. "Хайденхайм" не побеждал уже в 8 играх и находится в зоне вылета.
Вердер (Бремен) - Вольфсбург 1:2
Оба мяча в ворота хозяев забил Патрик Виммер.
"Музыканты" проиграли четвертую игру подряд.
Бохум - Хоффенхайм 0:1
Санкт-Паули (Гамбург) - Боруссия (Дортмунд) 0:2
"Боруссия" одержала вторую победу подряд и не пропускает уже в трех матчах.
Интересный факт. Серу Гирасси забил 24 мяча в этом сезоне. Это больше чем вся команда "Санкт-Паули" (23).
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