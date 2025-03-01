Чемпионат Германии. "Бавария" воспользовалась ошибками "Штутгарта"

В стартовом матче двадцать четвертого тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях одержала волевую победу над "Штутгартом" 3:1.

"Бавария" лидирует, оторвавшись от "Байера" на 11 очков.

"Штутгарт": Нюбель, Миттельштедт, Шабо (Хендрикс, 70), Ельц, Вагноман, Штиллер, Каразор (Демирович, 81), Фюрих (Ларсен, 81), Левелинг (Мийо, 70), Вольтемаде, Ундав.

"Бавария": Нойер, Дэвис (Ито, 87), Ким, Дайер, Лаймер (Станишич, 76), Пальинья, Горецка, Сане (Коман, 62), Мусиала (Мюллер, 87), Олисе (Гнабри, 87), Кейн.

В 24 матчах Бундеслиги в этом сезоне "Бавария" забила 72 гола.

Хозяева больше владели мячом 53%, но во втором тайме почти не создавали опасных моментов. Гости били по воротам чаще и точнее 17:12 и 8:3. К тому же. умело использовали ошибки обороны "швабов".

На 16-й минуте Олисе ворвался в штрафную и нанес удар в нижний угол. Нюбель мяч поймал. На 22-й минуте Сане перехватил мяч на чужой половине поля и сделал передачу Мусиале, который нанес обводящий удар. Мяч пролетел рядом с штангой.

Первый опасный момент хозяева создали на 28-й минуте. Левелинг пробил издали. Чуть выше. На 31-й минуте мяч после удара Ундава попал в штангу.

На 34-й минуте защитник "Баварии" упал и потерял мяч. "Штутгарт" провел быструю атаку, которую завершил ударом в "девятку" воспитанник "Баварии" Анжело Штиллер 1:0.

На 45-й минуте Олисе вышел один на один 1:1.

На 64-й минуте Нюбель неудачно ввел мяч в игру. Горецка отобрал у защитника мяч, вышел один на один 1:2.

На 90-й минуте хозяева организовали еще один гол в свои ворота. Вагноман сделал неудачную передачу в центе поля. Коман перехватил мяч, обыграл вратаря, вышедшего за пределы штрафной, и поразил пустые ворота 1:3.