"Аль-Насср" опасается за безопасность Криштиану Роналду и просит перенести матч из Ирана
время публикации: 01 марта 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 12:30
"Аль-Насср" просил перенести матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против "Эстегляля" (Тегеран) на нейтральное поле, сообщает британское издание Daily Mail.
Саудовский клуб опасается за безопасность Криштиану Роналду.
В 2023 году перед матчем против "Персеполиса" иранские болельщики ворвались в отель, где остановились футболисты "Аль-Нассра". Пришлось вмешиваться полиции.
Иранский клуб и Азиатская конфедерация футбола отклонили просьбу саудовцев.
Игра состоится в Тегеране.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025