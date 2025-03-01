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Спорт

"Аль-Насср" опасается за безопасность Криштиану Роналду и просит перенести матч из Ирана

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 01 марта 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 12:30
"Аль-Насср" опасается за безопасность Криштиану Роналду и просит перенести матч из Ирана
AP Photo/Luis Vieira

"Аль-Насср" просил перенести матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против "Эстегляля" (Тегеран) на нейтральное поле, сообщает британское издание Daily Mail.

Саудовский клуб опасается за безопасность Криштиану Роналду.

В 2023 году перед матчем против "Персеполиса" иранские болельщики ворвались в отель, где остановились футболисты "Аль-Нассра". Пришлось вмешиваться полиции.

Иранский клуб и Азиатская конфедерация футбола отклонили просьбу саудовцев.

Игра состоится в Тегеране.

Спорт
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