Серия А. "Аталанта" не смогла обыграть аутсайдера и догнать лидера
время публикации: 01 марта 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 18:49
В матче двадцать седьмого тура чемпионата Италии "Аталанта" неожиданно не смогла обыграть "Венецию" 0:0.
В случае победы бергамаски настигали бы лидирующий "Интер".
Венецианцы во втором туре подряд отбирают очки у фаворитов, но все еще остаются в зоне вылета.
У "Аталанты" значительное преимущество (59% владения мячом, 18:8 по ударам, 3:2 по точным ударам).
Фаворит создал немало голевых моментов, но забить не получилось. Лукман упустил 5-6 голевых моментов.
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