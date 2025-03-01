x
01 марта 2025
|
последняя новость: 19:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 марта 2025
|
01 марта 2025
|
последняя новость: 19:08
01 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Серия А. "Аталанта" не смогла обыграть аутсайдера и догнать лидера

Футбол
время публикации: 01 марта 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 18:49
Серия А. "Аталанта" не смогла обыграть аутсайдера и догнать лидера
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Италии "Аталанта" неожиданно не смогла обыграть "Венецию" 0:0.

В случае победы бергамаски настигали бы лидирующий "Интер".

Венецианцы во втором туре подряд отбирают очки у фаворитов, но все еще остаются в зоне вылета.

У "Аталанты" значительное преимущество (59% владения мячом, 18:8 по ударам, 3:2 по точным ударам).

Фаворит создал немало голевых моментов, но забить не получилось. Лукман упустил 5-6 голевых моментов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025

Чемпионат Израиля по футболу. Ничья в столице. Подвиги вратаря "Ирони"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025

"Аль-Насср" опасается за безопасность Криштиану Роналду и просит перенести матч из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025

Чемпионат Германии. "Бавария" воспользовалась ошибками "Штутгарта"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025

Чемпионат Франции. Победа "Монако". Достижение Биерета