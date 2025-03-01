Серия А. "Аталанта" не смогла обыграть аутсайдера и догнать лидера

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Италии "Аталанта" неожиданно не смогла обыграть "Венецию" 0:0.

В случае победы бергамаски настигали бы лидирующий "Интер".

Венецианцы во втором туре подряд отбирают очки у фаворитов, но все еще остаются в зоне вылета.

У "Аталанты" значительное преимущество (59% владения мячом, 18:8 по ударам, 3:2 по точным ударам).

Фаворит создал немало голевых моментов, но забить не получилось. Лукман упустил 5-6 голевых моментов.