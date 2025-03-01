Чемпионат Израиля по футболу. Ничья в столице. Подвиги вратаря "Ирони"

В стартовом матче двадцать пятого тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Апоэль" сыграл вничью 0:0 с "Ирони" (Кирьят-Шмона).

Ничья не устроила соперников.

"Апоэль" третий раз сыграл вничью и не выиграл в четвертом матче подряд. Команда попрощалась с надеждой на верхний плэй-офф.

У северян положение чуть лучше, но только победа оставляла им шансы побороться за место в первой шестерке. Победы добиться не удалось.

Героем встречи стал голкипер гостей Асаф Цур, неоднократно выручавший свою команду.

Атака "Апоэля" в этом матче впечатлила - 11 ударов в створ ворот