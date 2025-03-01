Чемпионат Израиля по футболу. Ничья в столице. Подвиги вратаря "Ирони"
время публикации: 01 марта 2025 г., 17:08 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 17:08
В стартовом матче двадцать пятого тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Апоэль" сыграл вничью 0:0 с "Ирони" (Кирьят-Шмона).
Ничья не устроила соперников.
"Апоэль" третий раз сыграл вничью и не выиграл в четвертом матче подряд. Команда попрощалась с надеждой на верхний плэй-офф.
У северян положение чуть лучше, но только победа оставляла им шансы побороться за место в первой шестерке. Победы добиться не удалось.
Героем встречи стал голкипер гостей Асаф Цур, неоднократно выручавший свою команду.
Атака "Апоэля" в этом матче впечатлила - 11 ударов в створ ворот
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