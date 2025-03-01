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Спорт

Британский олимпиец осужден на 21 год тюремного заключения за сексуальные преступления

Сексуальное насилие
Плавание
время публикации: 01 марта 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 08:32
Британский олимпиец осужден на 21 год тюремного заключения за сексуальные преступления
AP Photo Victor R. Caivano

35-летний Энтони Джеймс, участник Лондонской олимпиады, признан виновным и осужден на 21 год тюремного заключения за сексуальные преступления против несовершеннолетних, сообщает ВВС.

Преступления были совершены в 2012-22 годах.

Дело рассматривалось в суде Плимута.

Среди обвинений было сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними девушками.

Энтони Джеймс - известный пловец, призер Игр Содружества 2010 года, участник Лондонской олимпиады. В момент ареста в 2022 году он учился в полицейской школе.

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