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Болельщика приговорили к 12 месяцам тюремного заключения за оскорбления Винисиуса Жуниора

время публикации: 27 сентября 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 12:12
Болельщика приговорили к 12 месяцам тюремного заключения за оскорбления Винисиуса Жуниора
AP Photo/Manu Fernandez

Суд в Пальма-де-Майорка приговорил к 12 месяцам тюремного заключения болельщика "Майорки", выкрикивавшего расистские оскорбления в адрес игрока мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщают испанские СМИ.

Фанат должен извиниться перед футболистом и принять участие в программе по борьбе с дискриминацией.

Болельщику три года запрещено посещать футбольные матчи.

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