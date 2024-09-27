Болельщика приговорили к 12 месяцам тюремного заключения за оскорбления Винисиуса Жуниора

Суд в Пальма-де-Майорка приговорил к 12 месяцам тюремного заключения болельщика "Майорки", выкрикивавшего расистские оскорбления в адрес игрока мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщают испанские СМИ.

Фанат должен извиниться перед футболистом и принять участие в программе по борьбе с дискриминацией.

Болельщику три года запрещено посещать футбольные матчи.