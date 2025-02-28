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Умер бывший защитник мадридского "Реала"

Футбол
время публикации: 28 февраля 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 11:05
Умер бывший защитник мадридского "Реала"
AP Photo/Manu Fernandez

27 февраля на 49-м году жизни умер известный испанский футболист Хавьер Дорадо, сообщает официальный сайт "Реала" (Мадрид).

17 февраля ему исполнилось 48 лет.

О причине смерти не сообщается.

Хавьер Дорадо был воспитанником мадридского "Реала", но за основную команду клуба сыграл всего несколько матчей. Он играл за "королевский клуб" в Лиге чемпионов и в играх клубного чемпионата мира.

Защитник выступал за клубы "Саламанка". "Спортинг" (Хихон), "Райо Вальекано", "Мальорка".

В 1998-2000 годах Хавьер Дорадо был игроком молодежной сборной Испании.

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