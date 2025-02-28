Умер бывший защитник мадридского "Реала"

27 февраля на 49-м году жизни умер известный испанский футболист Хавьер Дорадо, сообщает официальный сайт "Реала" (Мадрид).

17 февраля ему исполнилось 48 лет.

О причине смерти не сообщается.

Хавьер Дорадо был воспитанником мадридского "Реала", но за основную команду клуба сыграл всего несколько матчей. Он играл за "королевский клуб" в Лиге чемпионов и в играх клубного чемпионата мира.

Защитник выступал за клубы "Саламанка". "Спортинг" (Хихон), "Райо Вальекано", "Мальорка".

В 1998-2000 годах Хавьер Дорадо был игроком молодежной сборной Испании.