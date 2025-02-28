Чемпионат Англии. Соучек сделал подарок на день рождения. "Вест Хэм" победил

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Англии "Вест Хэм" победил "Лестер" 2:0. "Молотобойцы" обыграли "лис" в Премьер-лиге впервые с августа 2021 года.

"Лисы" под руководством Рууда ван Нистельроя играют слабо - четвертое поражение подряд и место в зоне вылета. В этих матчах "Лестер" не забил.

"Молотобойцы" под руководством Грэма Поттера оживают и поднялись на 15-е место.

"Вест Хэм": Ареола, Ван-Биссака, Тодибо (Мавропанос, 66), Килман, Крессуэлл, Скарлз (Эмерсон, 66), Соучек (Ирвинг, 90), Уорд-Прауз, Альварес (Солер, 66), Боуэн, Кудус (Фергюсон, 73).

"Лестер": Хермансен, Джастин, Фас, Вестергор (Дака, 87), Кристиансен (Томас, 87), Ндиди, Сумаре (Уинкс, 61) - Буонанотте, Эль-Каннус, Де Кордова-Рид (Мавидиди, 62), Варди.

В первом тайме игра была односторонней. У гостей ничего не получалось в атаке.

На 21-й минуте Херманcен парировал мяч после удара Кудуса. Томас Соучек добил мяч в сетку. Он стал вторым футболистом Премьер-лиги, забивавшим голы в свой день рождения в разные годы (2022 и 2025). Первым был Тедди Шерингем (1994 и 1995).

На 43-й минуте после подачи углового с острого угла пробил Боуэн. мяч попал в Янника Вестергора и оказался в сетке 2:0. Автогол.

Во второй половине матча "Лестер" играл получше, но изменить ход поединка не смог.