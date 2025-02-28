Чемпионат Италии. Впервые за 9 лет "Милан" проиграл "Болонье"

В перенесенном матче девятого тура чемпионата Италии "Болонья" одержала волевую победу над "Миланом" 2:1.

"Болонья" победила "Милан" в матче Серии А впервые с января 2016 года.

"Милан" проиграл матч чемпионата, открыв счет, впервые с января 2022 года.

"Болонья" обошла "Милан" и поднялась на шестое место. Возможно (так считают многие знатоки итальянского футбола), что два поражения подряд будут стоить "Милану" места в Лиге чемпионов.

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Калабрия 84), Беукема, Казале, Миранда, Фройлер, Фаббиан (Одгар 72), Фергюсон (Побега 72), Ндой, Кастро (Даллинга 79), Домингес (Камбьяджи 80).

"Милан": Маньян, Алекс Хименес (Абрахам 84), Тиав, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс, Феликс (Пулишич 61), Сантьяго Хименес (Йович 76), Леау.

Статистическое преимущество у хозяев (57% владения мячом, 14:8 по ударам). Соперники нанесли по 4 точных удара.

Хотя до перерыва лучше играли хозяева, счет открыли миланцы.

На 43-й минуте Рафаэль Леау вышел один на один, обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота 0:1.

На 48-й минуте навес со штрафного с фланга. После рикошета мяч отскочил к Сантьяго Кастро, который ударом из пределов вратарской сравнял счет 1:1.

Постепенно "Милан" перехватил инициативу. На 81-й минуте мяч после удара головой Казале попал в штангу.

В ответной атаке хозяева забили. Камбьяджи прострелил. Дан Ндой переправил мяч в сетку 2:1.