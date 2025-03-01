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"Даллас" - лучшая команда НХЛ 2025 года. Результаты матчей

Хоккей
НХЛ
время публикации: 01 марта 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 13:30
"Даллас" - лучшая команда НХЛ 2025 года. Результаты матчей
AP Photo/Julio Cortez

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Даллас" - разгромил "Лос-Анджелес" 6:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 2:3

"Торонто" одержал четвертую победу подряд.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс пропускал матч из-за травмы, полученной в игре с "Айлендерс".

Митчел Марнер (Торонто) сделал голевую передачу и набрал 713-е очко в матчах НХЛ. Это пятый результат в клубной истории. Столько же очков набрал Джордж Армстронг.

Вилиам Нюландер забил 251-й гол. Он делит десятое место в списке бомбардиров "Торонто" с Бобом Пулфордом.

Даллас Старз - Лос-Анджелес Кингз 6:2

Четыре результативные передачи сделал Руп Хинц.

3 (1 + 2) очка набрал Джейсон Робертсон.

Два гола забил нападающий "Далласа" Логан Станковен.

В 2025 году "Даллас" выиграл 16 игр - лучший результат в НХЛ. " "Виннипега" и "Детройта" по 15 побед.

Колорадо Эвеланш - Миннеота Уайлд 5:2

Гости вели в счете 1:0 и 2:1.

3 (2 + 1) очка набрал Росс Колтон.

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