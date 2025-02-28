НХЛ. Достижение Пастрнака. Историческая победа "островитян"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях обыграл "Бостон Брюинз" 2:1.

"Островитяне" в матче регулярки победили в Бостоне впервые с января 2017 года.

По броскам 39:20 в пользу "Бостона".

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 18 сэйвов.

"Островитяне" прервали серию из 4 поражений.

Гол в ворота гостей забил Давид Пастрнак. Он набрал очки в 16-й игре подряд. В 734 матчах в НХЛ он набрал 800 очков. Это третий результат в истории клуба. Быстрее 800 очков набрали Фил Эспозито (492 игры) и Бобби Орр (575). Из чешских хоккеистов в НХЛ быстрее 800 очков набрал только Яромир Ягр (626 игр).