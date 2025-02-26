Скорострельность "Филадельфии" и "Сент-Луиса". Волевая победа "Детройта". Результаты матчей НХЛ

"Филадельфия" разгромила "Питтсбург" 6:1. В нью-йоркском дерби победил "Рейнджерс" 5:1.

Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 6:1

Хозяева забросили две шайбы за 10 секунд.

4 (1 + 3) очка набрал Бобби Бринк. В предыдущих 122 играх он никогда не набирал более 2 очков.

По 3 очка набрали Ноа Кэйтс (2 + 1) и Тайсон Форстер (1 + 2).

Вашингтон Кэпиталз - Каогари Флэймз 1:3

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 26 минут 18 секунд. Показатель -1.

Александр Овечкин забил 883-й гол в НХЛ.

Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:5

По 3 очка набрали Джонни Бродзински (2 + 1) и Урхо Вааканайнен (1 + 2).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал голевую передачу и набрал очки в третьем матче подряд.

"Рейнджерс" одержал вторую победу подряд и третью в последних четырех матчах.

Тампа-Бей Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерз 4:1

"Нефтяники" проиграли четвертую игру подряд.

Две результативные передачи сделал Никита Кучеров.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 17 минут. Показатель -2.

Коннор Макдэвид в 210-й раз ассистировал Леону Драйзайтлю. Он обошел Алекса Дельвекки, который сделал 209 голевых передач Горди Хоу.

Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингз 2:3

После первого периода "Миннесота" вела в счете 2:0.

Две шайбы, в том числе победную, забросил защитник Саймон Эдвинссон. Он впервые забросил более одного гола в игре.

Нешвилл Прэдейчез - Флорида Пантерз 1:4

Две результативные передачи сделал Александр Барков. Сэм Беннетт забил гол и сделал результативную передачу.

Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 7:2

Во втором периоде хозяева забили 4 гола за 6 минут 45 секунд.

Две шайбы забросил форвард "Блюз" Закари Болдук.

По 3 (1 + 2) очка набрали Кэм Фоулер и Оскар Сундквист. Сундквист впервые набрал более 2 очков за игру.

Форвард "Сент-Луиса" Мэтью Джозеф провел 400-ю игру в НХЛ.

Юта - Чикаго Блэк Хоукс 2:1