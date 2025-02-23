Дубль Чикрана. Достижения Веренски, Копитара и Бернса. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в гостях разгромил "Питтсбург" 8:3.
Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 3:8
Второй период гости выиграли 5:1.
Два гола забил еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран.
Бостон Брюинз - Анахайм Дакс 2:3 (овертайм)
Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 26 сэйвов.
Победную шайбу на 64-й минуте забросил Лео Карлссон.
Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэк Хоукс 5:1
Две шайбы забросил Кент Джонсон.
Зак Веренски набрал 3 (1 + 2) очка. Он набрал очки в 22-й игре подряд. Серия сравнялась с серией Фила Хаусли в сезоне 1991-92 годов. Рекордсмен среди защитников Бобби Орр - 25 игр в сезоне 1974-75 годов.
Оттава Сенаторз - Монреаль Канадиенз 2:5
"Монреаль" победил в Оттаве впервые с 26 февраля 2022 года.
Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс 3:4 (буллиты)
"Виннипег" одержал девятую победу подряд.
По 3 очка набрали игроки "Блюз" Павел Бучневич (1 + 2) и Роберт Томас (2+ 1).
Две шайбы забросил Габриэль Виларди (Виннипег).
Единственный буллит в серии (по 3 попытки) реализовал Кайл Коннор.
Торонто Мейпл Лифс - Каролина Хурикейнз 6:3
По броскам 34:21 в пользу "Каролины".
На 16-й минуте счет был 4:0.
На 59-й минуте счет был 4:3.
Хозяева дважды поразили пустые ворота.
3 (2 + 1) очка набрал Потус Хольмберг (Торонто).
Остон Мэтьюз забросил 389-й гол и вышел по этому показателю на второе место в "Торонто".
Защитник "Каролины" Брент Бернс сыграл 900-й матч подряд. Он не пропускал игр с ноября 2013 года.
Лос-Анджелес Кингз - Юта 5:3
Гости вели в счете 1:0 и 2:1. Все голы в ворота хозяев забросил Барретт Хэйтон.
Форвард "Кингз" Анже Копитар сделал 825-ю результативную передачую
Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 3:1
Голкипер "Вегаса" Эдин Хилл отразил 33 броска.
Джейк Дебраск (Кэнакс) набрал 300-е очко в карьере.