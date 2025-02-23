Дубль Чикрана. Достижения Веренски, Копитара и Бернса. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в гостях разгромил "Питтсбург" 8:3.

Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 3:8

Второй период гости выиграли 5:1.

Два гола забил еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран.

Бостон Брюинз - Анахайм Дакс 2:3 (овертайм)

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 26 сэйвов.

Победную шайбу на 64-й минуте забросил Лео Карлссон.

Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэк Хоукс 5:1

Две шайбы забросил Кент Джонсон.

Зак Веренски набрал 3 (1 + 2) очка. Он набрал очки в 22-й игре подряд. Серия сравнялась с серией Фила Хаусли в сезоне 1991-92 годов. Рекордсмен среди защитников Бобби Орр - 25 игр в сезоне 1974-75 годов.

Оттава Сенаторз - Монреаль Канадиенз 2:5

"Монреаль" победил в Оттаве впервые с 26 февраля 2022 года.

Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс 3:4 (буллиты)

"Виннипег" одержал девятую победу подряд.

По 3 очка набрали игроки "Блюз" Павел Бучневич (1 + 2) и Роберт Томас (2+ 1).

Две шайбы забросил Габриэль Виларди (Виннипег).

Единственный буллит в серии (по 3 попытки) реализовал Кайл Коннор.

Торонто Мейпл Лифс - Каролина Хурикейнз 6:3

По броскам 34:21 в пользу "Каролины".

На 16-й минуте счет был 4:0.

На 59-й минуте счет был 4:3.

Хозяева дважды поразили пустые ворота.

3 (2 + 1) очка набрал Потус Хольмберг (Торонто).

Остон Мэтьюз забросил 389-й гол и вышел по этому показателю на второе место в "Торонто".

Защитник "Каролины" Брент Бернс сыграл 900-й матч подряд. Он не пропускал игр с ноября 2013 года.

Лос-Анджелес Кингз - Юта 5:3

Гости вели в счете 1:0 и 2:1. Все голы в ворота хозяев забросил Барретт Хэйтон.

Форвард "Кингз" Анже Копитар сделал 825-ю результативную передачую

Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 3:1

Голкипер "Вегаса" Эдин Хилл отразил 33 броска.

Джейк Дебраск (Кэнакс) набрал 300-е очко в карьере.