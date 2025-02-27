НХЛ. Достижения "Виннипега" и Хеллебайка. Гол братьев Хьюз. Возвращение Куинна Хьюза

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" в гостях разгромил "Оттаву" 4:1.

Оттава Сенаторз - Виннипег Джетс 1:4

"Виннипег" одержал 11-ю победу подряд.

Коннор Хеллебайк совершил 24 сэйва и держал восьмую победу подряд (самая длинная вратарская победная серия в НХЛ в этом сезоне).

Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Дэвилз 5:1

По 3 очка набрали Нейтан Маккиннон (2 + 1) и Мартин Нечас (0 + 3). Маккиннон забил сотый гол в большинстве.

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз забил гол. Его брат Люк Хьюз сделал результативную передачу.

Форвард "Нью-Джерси" Тимо Майерс сыграл 600-ю игру в НХЛ.

Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 2:3 (овертайм)

После двух периодов "Ванкувер" вел в счете 2:0.

Победный гол на 65-й минуте забил Коннор Гарланд.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз вернулся (он пропустил 6 игр из-за травмы) и сделал результативную передачу.