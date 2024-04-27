Чемпионат Европы по дзюдо. Инбар Ланир завоевала бронзовую медаль
время публикации: 27 апреля 2024 г., 18:44 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 18:44
Сегодня в Загребе завершается чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Инбар Ланир (весовая категория до 78 кг) завоевала бронзовую медаль.
Она победила словенку Метку Лобник, украинку Юлию Курченко.
В полуфинале израильтянка проиграла француженке Одри Чемео.
В поединке за третье место Инбар Ланир победила португалку Патрисию Сампайо.
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