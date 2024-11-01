Марио Балотелли вернулся в Серию А - в "Дженоа"
время публикации: 01 ноября 2024 г., 16:36 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 16:36
28 октября Марио Балотелли подписал контракт с "Дженоа". Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
"СуперМарио" будет выступать под номером 45.
Марио Балотелли ранее выступал в Серии А за клубы "Интер", "Милан", "Брешия" и "Монца".
Марио Балотелли считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, но полностью раскрыться не сумел. В основном, из-за сложного характера.
Ссылки по теме