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Марио Балотелли вернулся в Серию А - в "Дженоа"

время публикации: 01 ноября 2024 г., 16:36 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 16:36
Марио Балотелли вернулся в Серию А - в "Дженоа"
AP Photo/Antonio Calanni

28 октября Марио Балотелли подписал контракт с "Дженоа". Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

"СуперМарио" будет выступать под номером 45.

Марио Балотелли ранее выступал в Серии А за клубы "Интер", "Милан", "Брешия" и "Монца".

Марио Балотелли считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, но полностью раскрыться не сумел. В основном, из-за сложного характера.

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