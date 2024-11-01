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"Лацио" забил 5 мячей. Победы "Фиорентины" и "Ромы"

время публикации: 01 ноября 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 07:28
"Лацио" забил 5 мячей. Победы "Фиорентины" и "Ромы"
AP Photo/Andrew Medichini

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Италии. "Лидирует "Наполи" (25 очков), на 4 очка опережая "Интер", на 6 - "Аталанту", "Фиорентину" и "Лацио".

Дженоа - Фиорентина (Флоренция) 0:1

"Фиорентина" одержала шестую победу подряд.

Генуэзцы не могут победить в девятом матче подряд (с учетом всех турниров).

Комо - Лацио 1:5

В середине второго тайма команды перешли в формат "10 на 10" (при счете 1:2). На 62-й минуте вторую желтую карточку получил бывший полузащитник венской "Аустрии" Матиас Браунедер (Комо). Через 3 минуты - арендованный у "Арсенала" Нуну Тавареш.

В неполных составах "орлы" сыграли намного лучше.

Рома - Торино 1:0

Победный гол на 20-й минуте забил Пауло Дибала.

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