"Лацио" забил 5 мячей. Победы "Фиорентины" и "Ромы"

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Италии. "Лидирует "Наполи" (25 очков), на 4 очка опережая "Интер", на 6 - "Аталанту", "Фиорентину" и "Лацио".

Дженоа - Фиорентина (Флоренция) 0:1

"Фиорентина" одержала шестую победу подряд.

Генуэзцы не могут победить в девятом матче подряд (с учетом всех турниров).

Комо - Лацио 1:5

В середине второго тайма команды перешли в формат "10 на 10" (при счете 1:2). На 62-й минуте вторую желтую карточку получил бывший полузащитник венской "Аустрии" Матиас Браунедер (Комо). Через 3 минуты - арендованный у "Арсенала" Нуну Тавареш.

В неполных составах "орлы" сыграли намного лучше.

Рома - Торино 1:0

Победный гол на 20-й минуте забил Пауло Дибала.