Рубен Аморим назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед". Он установил рекорд

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщает, что главным тренером команды назначен португалец Рубен Аморим.

Он возглавит "красных дьяволов" с 11 ноября.

Контракт с новым тренером рассчитан до 2027 года.

С 2020 года Рубен Аморим тренировал "Спортинг" (Лиссабон).

Статистический сервис Opta сообщает, что 39-летний португалец стал самым молодым тренером "Манчестер Юнайтед" с 1970 года. Тогда в матче против "Дерби Каунти" красными дьяволами" руководил 33-летний Уилф Макгиннесс.