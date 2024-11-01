Рубен Аморим назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед". Он установил рекорд
время публикации: 01 ноября 2024 г., 16:02 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 16:02
Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщает, что главным тренером команды назначен португалец Рубен Аморим.
Он возглавит "красных дьяволов" с 11 ноября.
Контракт с новым тренером рассчитан до 2027 года.
С 2020 года Рубен Аморим тренировал "Спортинг" (Лиссабон).
Статистический сервис Opta сообщает, что 39-летний португалец стал самым молодым тренером "Манчестер Юнайтед" с 1970 года. Тогда в матче против "Дерби Каунти" красными дьяволами" руководил 33-летний Уилф Макгиннесс.
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