Футбол. Йоси Абукасис возглавил "Маккаби" (Нетания)
время публикации: 01 ноября 2024 г., 12:40 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 12:47
Йоси Абукасис назначен главным тренером "Маккаби" (Нетания). Накануне он провел первую тренировку с командой.
Вечером 31 октября состоялась первая пресс-конференция нового наставника "Маккаби", сообщает
Йоси Абукасис сказал, что приятно вернуться в футбол и попробовать свои силы в "Маккаби" (Нетания), одном из лучших клубов Лиги Аль.
Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся вывести клуб из кризиса.
В восьми матчах сезона "бриллианты" набрали всего 4 очка и занимают последнее место в Лиге Аль.
Первый матч под руководством Йоси Абукасиса "Маккаби" проведет завтра - против столичного "Апоэля".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2024