Футбол. Йоси Абукасис возглавил "Маккаби" (Нетания)

Йоси Абукасис назначен главным тренером "Маккаби" (Нетания). Накануне он провел первую тренировку с командой.

Вечером 31 октября состоялась первая пресс-конференция нового наставника "Маккаби", сообщает

Ynet.

Йоси Абукасис сказал, что приятно вернуться в футбол и попробовать свои силы в "Маккаби" (Нетания), одном из лучших клубов Лиги Аль.

Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся вывести клуб из кризиса.

В восьми матчах сезона "бриллианты" набрали всего 4 очка и занимают последнее место в Лиге Аль.

Первый матч под руководством Йоси Абукасиса "Маккаби" проведет завтра - против столичного "Апоэля".