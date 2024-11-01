Джои Мартин установил рекорд Элитной хоккейной лиги
время публикации: 01 ноября 2024 г., 12:11 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 12:11
Канадский нападающий "Кардифф Дэвилз" Джои Мартин набрал 597-е очко в матчах Элитной хоккейной лиги (Великобритания) и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории лиги, сообщают британские спортивные СМИ.
Предыдущий рекорд (596 очков) установил канадец Джефф Легью, выступавший за "Шеффилд Стилерз" в 2007-16 годах.
Джои Мартин выступал за "Кардифф" в 2014-20, 2021 и с 2022 года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2024