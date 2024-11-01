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НХЛ. Гол Зака Хаймана. Голевые передачи Кунина и Уолмана

время публикации: 01 ноября 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 11:24
НХЛ. Гол Зака Хаймана. Голевые передачи Кунина и Уолмана
AP Photo/Tony Avelar

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Бостон" 8:2. "Питтсбург" в овертайме дожал "Анахайм" 2:1.

Каролина Хурикейнз - Бостон Брюинз 8:2

4 (1 + 3) очка набрал Мартин Нечас. 3 (2 + 1) - Андрей Свечников.

6 шайб за 30 минут пропустил еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман.

Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз 2:1

Победную шайбу на 57-й минуте забросил Бобби Бринк.

Питтсбург Пингвинз - Анахайм Дакс 2:1 (овертайм)

Обе шайбы в ворота гостей забросил Сидни Кросби.

Торонто Мейпл Лифс - Сиэтл Кракен 4:1

Две шайбы забросил Уильям Нюландер.

Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиез 6:3

Счет был открыт на 24-й минуте. После второго периода ничья 3:3.

Нешвилл Прэдейторз - Эдмонтон Ойлерз 1:5

Лидер "Эдмонтона" Леон Драйзайтль набрал 3 (2 + 1) очка.

Еврейский форвард "нефтяников" Зак Хайман отыграл 18 минут и забил гол. Показатель +3.

Сан-Хосе Шаркс - Чикаго Блэк Хоукс 3:2

"Акулы", которыми руководит Райан Варсофски, одержали третьею победу подряд (после 9 поражений на старте).

Две шайбы забросил 19-летний Уильям Смит (Сан-Хосе).

Еврейский форвард "акул" Люк Кунин сделал результативную передачу.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман сделал голевую передачу.

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