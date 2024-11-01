НХЛ. Гол Зака Хаймана. Голевые передачи Кунина и Уолмана
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Бостон" 8:2. "Питтсбург" в овертайме дожал "Анахайм" 2:1.
Каролина Хурикейнз - Бостон Брюинз 8:2
4 (1 + 3) очка набрал Мартин Нечас. 3 (2 + 1) - Андрей Свечников.
6 шайб за 30 минут пропустил еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман.
Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз 2:1
Победную шайбу на 57-й минуте забросил Бобби Бринк.
Питтсбург Пингвинз - Анахайм Дакс 2:1 (овертайм)
Обе шайбы в ворота гостей забросил Сидни Кросби.
Торонто Мейпл Лифс - Сиэтл Кракен 4:1
Две шайбы забросил Уильям Нюландер.
Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиез 6:3
Счет был открыт на 24-й минуте. После второго периода ничья 3:3.
Нешвилл Прэдейторз - Эдмонтон Ойлерз 1:5
Лидер "Эдмонтона" Леон Драйзайтль набрал 3 (2 + 1) очка.
Еврейский форвард "нефтяников" Зак Хайман отыграл 18 минут и забил гол. Показатель +3.
Сан-Хосе Шаркс - Чикаго Блэк Хоукс 3:2
"Акулы", которыми руководит Райан Варсофски, одержали третьею победу подряд (после 9 поражений на старте).
Две шайбы забросил 19-летний Уильям Смит (Сан-Хосе).
Еврейский форвард "акул" Люк Кунин сделал результативную передачу.
Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман сделал голевую передачу.