Три очка еврейского защитника "акул". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сиэтл" в гостях разгромил "Монреаль" 8:2. "Оттава" не оставила шансов "Сент-Луису" 8:1.

Бостон Брюинз - Филадельфия Флайерз 0:2

По броскам 23:19 в пользу "Бостона".

Самуэль Эрссон совершил первый шутаут в сезоне.

Монреаль Канадиенз - Сиэтл Кракен 2:8

На 11-й минуте счет был 0:4.

По 4 очка набрали Брэндон Монтур (3 + 1) (1 июля перешел из "Флориды") и Чандлер Стивенсон (0 + 4) (1 июля перешел из "Вегаса").

Нью-Йорк Айлендерс - Анахайм Дакс 1:3

Оттава Сенаторз - Сент-Луис Блюз 8:1

4 (2 + 2) очка набрал 22-летний Тим Штюцле. По две шайбы забросили Адам Годетт (3 июля перешел из "Сент-Луиса") и Бреди Ткачук.

Питтсбург Пингвинз - Миннесота Уайлд 3:5

"Питтсбург" вел в счете 2:0.

Лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби сделал три результативные передачи.

По 3 очка набрали хоккеисты "Миннесоты" Фредерик Годро (2 + 1) и Кирилл Капризов (1 + 2).

Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс 5:3

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 2 минуты. Показатель + 1.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 24 минуты. Показатель -3.

Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз 4:2

Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман набрал 3 (1 + 2) очка.

Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 15 минут и сделал результативную передачу.