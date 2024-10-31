Противостояние еврейских братьев. "Гол плюс пас" Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" в гостях разгромил "Дейтройт" 6:2, "Нью-Джерси" - "Ванкувер" 6:0.
Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс 2:0
Счет был открыт на 46-й минуте матча.
Соперники сделали по 26 точных бросков.
Первый шутаут в четырех матчах совершил латвийский голкипер "Коламбуса" Элвис Мерзликинс.
Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 13 минут 20 секунд. Показатель 0.
Детройт Ред Уингз - Виннипег Джетс 2:6
На 16-й минуте счет был 0:3.
3 (1 +2) очка набрал Кайл Коннор. Две шайбы забросил защитник "Виннипега" Нил Пионк.
Колорадо Эвеланш - Тампа-Бей Лайтнинг 2:5
На 6-й минуте счет был 0:3.
Никита Кучеров набрал 3 (1 + 2) очка.
Юта - Калгари Флэймз 5:1
Три очка (1 + 2) набрал Михаил Сергачев.
Лос-Анджелес Кингз - Вегас Голден Найтс 6:3
Три результативные передачи сделал защитник "королей" Брендт Кларк.
Две шайбы забросил Павел Дорофеев (Вегас).
Ванкувер Кэнакс - Нью-Джерси Дэвилз 0:6
По броскам 22:20 в пользу победителей.
Первый шутаут в девяти матчах совершил Якоб Маркстрем.
В матче участвовали три брата Хьюза.
Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз забил гол и сделал результативную передачу.
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 19 минут. Показатель 0.
Защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз, старший из братьев, отыграл 26 минут. Показатель -1.