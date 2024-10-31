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Противостояние еврейских братьев. "Гол плюс пас" Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

время публикации: 31 октября 2024 г., 10:25 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 10:34
Противостояние еврейских братьев. "Гол плюс пас" Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Noah K. Murray

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" в гостях разгромил "Дейтройт" 6:2, "Нью-Джерси" - "Ванкувер" 6:0.

Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс 2:0

Счет был открыт на 46-й минуте матча.

Соперники сделали по 26 точных бросков.

Первый шутаут в четырех матчах совершил латвийский голкипер "Коламбуса" Элвис Мерзликинс.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 13 минут 20 секунд. Показатель 0.

Детройт Ред Уингз - Виннипег Джетс 2:6

На 16-й минуте счет был 0:3.

3 (1 +2) очка набрал Кайл Коннор. Две шайбы забросил защитник "Виннипега" Нил Пионк.

Колорадо Эвеланш - Тампа-Бей Лайтнинг 2:5

На 6-й минуте счет был 0:3.

Никита Кучеров набрал 3 (1 + 2) очка.

Юта - Калгари Флэймз 5:1

Три очка (1 + 2) набрал Михаил Сергачев.

Лос-Анджелес Кингз - Вегас Голден Найтс 6:3

Три результативные передачи сделал защитник "королей" Брендт Кларк.

Две шайбы забросил Павел Дорофеев (Вегас).

Ванкувер Кэнакс - Нью-Джерси Дэвилз 0:6

По броскам 22:20 в пользу победителей.

Первый шутаут в девяти матчах совершил Якоб Маркстрем.

В матче участвовали три брата Хьюза.

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз забил гол и сделал результативную передачу.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 19 минут. Показатель 0.

Защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз, старший из братьев, отыграл 26 минут. Показатель -1.

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