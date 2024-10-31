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НХЛ. Выдающееся достижение Анже Копитара

время публикации: 31 октября 2024 г., 14:22 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 14:22
НХЛ. Выдающееся достижение Анже Копитара
AP Photo/Michael Dwyer

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" разгромил "Вегас Голден Найтс" 6:3.

Словенский нападающий "королей" Анже Копитар забил гол и сделал две результативные передачи.

37-летний хоккеист сделал 800 голевых передач в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он стал шестым европейским хоккеистом, достигшим этой отметки.

Это четвертый результат среди действующих игроков НХЛ. Впереди Сидни Кросби (1013), Патрик Кейн (818) и Евгений Малкин (809).

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