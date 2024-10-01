Лига чемпионов. Оскар Глух получил желтую карточку. "Брест" разгромил "Зальцбург"
время публикации: 01 октября 2024 г., 21:51 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 21:51
Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги чемпионов. "Брест" разгромил "Зальцбург" 4:0.
Зальцбург (Австрия) - Брест (Франция) 0:4
Израильский полузащитник австрийцев Оскар Глух отыграл весь матч и получил желтую карточку на 18-й минуте.
Два гола забил арендованный у "Брайтон энд Хоув" Абдалла Сима. По разу отличились Махди Камара и Матиас Перрейра Лаге.
Штутгарт (Германия) - Спарта (Прага, Чехия) 1:1
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