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Лига чемпионов. Оскар Глух получил желтую карточку. "Брест" разгромил "Зальцбург"

время публикации: 01 октября 2024 г., 21:51 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 21:51
Лига чемпионов. Оскар Глух получил желтую карточку. "Брест" разгромил "Зальцбург"
AP Photo/Luca Bruno

Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги чемпионов. "Брест" разгромил "Зальцбург" 4:0.

Зальцбург (Австрия) - Брест (Франция) 0:4

Израильский полузащитник австрийцев Оскар Глух отыграл весь матч и получил желтую карточку на 18-й минуте.

Два гола забил арендованный у "Брайтон энд Хоув" Абдалла Сима. По разу отличились Махди Камара и Матиас Перрейра Лаге.

Штутгарт (Германия) - Спарта (Прага, Чехия) 1:1

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