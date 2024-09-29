Футбол. Ничья в битве немецких гигантов

В центральном матче пятого тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Байером" (Леверкузен) 1:1.

"Бавария": Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Геррейру (Лаймер, 78), Павлович, Киммих, Олисе (Сане, 78), Гнабри (Коман, 65), Мусиала, Кейн (Мюллер, 86).

"Байер": Градецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Виртц (Паласиос, 90), Терье (Адли, 58), Гримальдо (Белосьян, 90+1), Фримпонг, Андрих, Джака, Бонифасе (Телла, 78).

Гости избрали единственно верную тактику в игре с "Баварией". Они много внимания уделили обороне и нанесли всего три удара по воротам вернувшегося в строй Мануэля Нойера. Зато все три были точными. Для сравнения. "Бавария" нанесла 19 ударов. Точными были 3 (несколько раз мяч попадал в штангу).

Хозяева были ближе к победе, но чемпион выстоял.

На 22-й минуте Олисе опасно исполнил штрафной. Мяч пролетел рядом с "девяткой".

На 31-й минуте "аптекари" забили в одной из редких атак. Это был первый опасный момент у ворот Нойера. После подачи углового Роберт Андрих нанес удар из-за пределов штрафной 0:1.

На 39-й минуте 20-летний Александр Павлович нанес дальний удар слету 1:1.

На 48-й минуте хозяева совершили невероятное, не забив. Кейн навесил. Гнабри, которому никто не мешал, пробил в дальний угол. Мяч попал в штангу. Гнабри нанес повторный удар. Мяч попал в перекладину. На 57-й минуте после навеса со штрафного Олисе нанес удар с линии вратарской. Градецки выручил.