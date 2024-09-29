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Спорт

Инсайдер. Криштиану Роналду хочет продлить контракт с "Аль-Насром" и участвовать в чемпионате мира

время публикации: 29 сентября 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 12:03
Инсайдер. Криштиану Роналду хочет продлить контракт с "Аль-Насром" и участвовать в чемпионате мира
AP Photo/Armando Franca

Инсайдер Николо Скира сообщил в твиттере, что Криштиану Роналду начал переговоры о продлении контракта с саудовским клубом "Аль-Наср", за который он выступает с 2022 года.

По сведениям источника, Криштиану Роналду планирует выступить на чемпионате мира 2026 года, а для этого нужна постоянная игровая практика.

Если планы португальской легенды осуществятся, то он станет первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

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