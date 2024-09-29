Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон женился на известной телеведущей

28 сентября легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон женился во второй раз.

Бывший вратарь сборной Италии опубликовал свадебное фото в твиттере.

Буффон женился на телеведущей Иларии д`Амико У пары есть восьмилетний сын.

На свадьбе, которая состоялась в Лукке, присутствовали известные футболисты Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини, бывший тренер сборной Италии Лучано Спалетти, актриса Моника Белуччи, американский режиссер Тим Бертон.

В 2011-14 годах Джанлуиджи Буффон был женат на чешской модели Алене Шередовой.