x
29 сентября 2024
|
последняя новость: 17:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2024
|
29 сентября 2024
|
последняя новость: 17:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

MLS. Месси забил. Лиэля Абаду заменили. "Интер" сыграл вничью

время публикации: 29 сентября 2024 г., 16:16 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 16:21
MLS. Месси забил. Лиэля Абаду заменили. "Интер" сыграл вничью
AP Photo/Rebecca Blackwell

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" сыграл вничью с "Шарлотт" 1:1.

Израильский полузащитник гостей Лиэль Абада вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.

"Интер" владел большим преимуществом (60% владения мячом, 21:9 по ударам, 8:2 по точным ударам).

Команда Лионеля Месси проявляет завидную волю в этом сезоне. "Интер" набрал 28 очков в матчах, где проигрывал по ходу встречи - больше любой другой команды лиги.

На 8-й минуте Лионель Месси вышел один на один, но пробил прямо во вратаря.

В первом тайме Лиэль Абада нанес несколько опасных ударов по воротам. На 57- й минуте Брандт Бронико нанес удар из-за пределов штрафной. Бывший форвард ПАОКа Кароль Швидерски коленом подправил мяч в сетку 0:1.

Во втором тайме бывший голкипер "Лудогорца" Кристиан Кахлина несколько раз выручал "Шарлотт" после опасных ударов Месси и Суареса.

На 67-й минуте Лионель Месси метров с 25 пробил в нижний угол 1:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 сентября 2024

Футбол. Ничья в битве немецких гигантов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 сентября 2024

Инсайдер. Криштиану Роналду хочет продлить контракт с "Аль-Насром" и участвовать в чемпионате мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 сентября 2024

Чемпионат Англии. "Ливерпуль" победил "волков" и обогнал "Манчестер Сити"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 сентября 2024

Умер известный футболист, призер чемпионата Европы