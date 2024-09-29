MLS. Месси забил. Лиэля Абаду заменили. "Интер" сыграл вничью

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" сыграл вничью с "Шарлотт" 1:1.

Израильский полузащитник гостей Лиэль Абада вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.

"Интер" владел большим преимуществом (60% владения мячом, 21:9 по ударам, 8:2 по точным ударам).

Команда Лионеля Месси проявляет завидную волю в этом сезоне. "Интер" набрал 28 очков в матчах, где проигрывал по ходу встречи - больше любой другой команды лиги.

На 8-й минуте Лионель Месси вышел один на один, но пробил прямо во вратаря.

В первом тайме Лиэль Абада нанес несколько опасных ударов по воротам. На 57- й минуте Брандт Бронико нанес удар из-за пределов штрафной. Бывший форвард ПАОКа Кароль Швидерски коленом подправил мяч в сетку 0:1.

Во втором тайме бывший голкипер "Лудогорца" Кристиан Кахлина несколько раз выручал "Шарлотт" после опасных ударов Месси и Суареса.

На 67-й минуте Лионель Месси метров с 25 пробил в нижний угол 1:1.