Теннис. Ига Швентек и Каролин Возняцки вышли в четвертый круг Открытого чемпионата США
время публикации: 01 сентября 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 08:32
В матче третьего круга Открытого чемпионата США первая ракетка мира полька Ига Швентек победила россиянку Анастасию Павлюченкову 6:4, 6:2.
Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки разгромила француженку Джессику Понше 6:3, 6:2. Россиянка Диана Шнайдер разгромила итальянку Сару Эррани 6:2, 6:2.
Итальянка Жасмин Паолини обыграла Юлию Путинцеву (Казахстан) 6:3, 6:4. Чешка Каролина Мухова победила россиянку Анастасию Потапову 6:4, 6:2.
Белоруска Арина Соболенко переиграла россиянку Еккатерину Александрову 2:6, 6:1, 6:2.
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