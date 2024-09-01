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Теннис. Ига Швентек и Каролин Возняцки вышли в четвертый круг Открытого чемпионата США

время публикации: 01 сентября 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 08:32
Теннис. Ига Швентек и Каролин Возняцки вышли в четвертый круг Открытого чемпионата США
AP Photo/Adam Hunger

В матче третьего круга Открытого чемпионата США первая ракетка мира полька Ига Швентек победила россиянку Анастасию Павлюченкову 6:4, 6:2.

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки разгромила француженку Джессику Понше 6:3, 6:2. Россиянка Диана Шнайдер разгромила итальянку Сару Эррани 6:2, 6:2.

Итальянка Жасмин Паолини обыграла Юлию Путинцеву (Казахстан) 6:3, 6:4. Чешка Каролина Мухова победила россиянку Анастасию Потапову 6:4, 6:2.

Белоруска Арина Соболенко переиграла россиянку Еккатерину Александрову 2:6, 6:1, 6:2.

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