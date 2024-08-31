Открытый чемпионат США. Поражения Свитолиной, Азаренко, Костюк
время публикации: 31 августа 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 06:34
В матче третьего круга Открытого чемпионата США финалистка олимпиады хорватка Донна Векич победила американку Пейтон Стирнс 7:5, 6:4.
Украинка Марта Костюк проиграла американке Эмме Наварро 4:6, 6:4, 3:6.
Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко уступила китаянке Ван Яфань 4:6, 6:3, 1:6.
Американка Коко Гауфф обыграла украинку Элину Свитолину 3:6, 6:3, 6:3.
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