Теннис. Синнер и Зверев вышли в четвертый раунд
время публикации: 01 сентября 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 06:48
В матче третьего круга Открытого чемпионата США первая ракетка мира итальянец Янник Синнер разгромил австралийца Кристофера О`Коннелла 6:1, 6:4, 6:2.
Александр Зверев (Германия) одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Мартином Эччеверри 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.
Чех Томас Махач разгромил бельгийца Давида Гоффена 6:3, 6:1, 6:2. Австралиец Алекс де Минор обыграл британца Дэниэла Эванса 6:3, 6:7, 6:0, 6:0.
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