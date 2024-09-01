x
01 сентября 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2024
|
01 сентября 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис. Синнер и Зверев вышли в четвертый раунд

время публикации: 01 сентября 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 06:48
Теннис. Синнер и Зверев вышли в четвертый раунд
AP Photo/Julia Nikhinson

В матче третьего круга Открытого чемпионата США первая ракетка мира итальянец Янник Синнер разгромил австралийца Кристофера О`Коннелла 6:1, 6:4, 6:2.

Александр Зверев (Германия) одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Мартином Эччеверри 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.

Чех Томас Махач разгромил бельгийца Давида Гоффена 6:3, 6:1, 6:2. Австралиец Алекс де Минор обыграл британца Дэниэла Эванса 6:3, 6:7, 6:0, 6:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2024

Паралимпиада. Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2024

Открытый чемпионат США. Сенсационное поражение Новака Джоковича
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2024

Открытый чемпионат США. Поражения Свитолиной, Азаренко, Костюк
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2024

Открытый чемпионат США. Каролин Возняцки и Ига Швентек вышли в третий круг