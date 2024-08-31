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Открытый чемпионат США. Сенсационное поражение Новака Джоковича

время публикации: 31 августа 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 07:42
Открытый чемпионат США. Сенсационное поражение Новака Джоковича
AP Photo/Julia Nikhinson

В матче третьего круга Открытого чемпионата США произошла громкая сенсация. Австралиец Алексей Попырин победил легендарного серба Новака Джоковича 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Норвежец Каспер Рууд одержал волевую победу над китайцем Шан Чзюнчэном 6:7, 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.

Американец Тейлор Фриц победил аргентинца Франсиско Комесану 6:3, 6:4, 6:2. Болгарин Григор Димитров обыграл голландца Таллона Грикспора 6:3, 6:3, 6:1.

Россиянин Андрей Рублев одолел чеха Иржи Легечку 6:3, 7:5, 6:4.

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