Открытый чемпионат США. Сенсационное поражение Новака Джоковича
время публикации: 31 августа 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 07:42
В матче третьего круга Открытого чемпионата США произошла громкая сенсация. Австралиец Алексей Попырин победил легендарного серба Новака Джоковича 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.
Норвежец Каспер Рууд одержал волевую победу над китайцем Шан Чзюнчэном 6:7, 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.
Американец Тейлор Фриц победил аргентинца Франсиско Комесану 6:3, 6:4, 6:2. Болгарин Григор Димитров обыграл голландца Таллона Грикспора 6:3, 6:3, 6:1.
Россиянин Андрей Рублев одолел чеха Иржи Легечку 6:3, 7:5, 6:4.
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