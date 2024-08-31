Паралимпиада. Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в четвертьфинал
время публикации: 31 августа 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 20:07
Израильтянин Гай Сасон вышел в четвертьфинал теннисного турнира (теннис на колясках) Парижской Паралимпиады.
Он победил чилийца Франсиско Каюлефа 6:2, 6:3.
Матч продолжался 91 минуту.
Израильтянка Мааян Зикри победила марокканку Найву Аван 6:3, 6:2. Матч продолжался 75 минут.
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