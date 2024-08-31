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Паралимпиада. Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в четвертьфинал

время публикации: 31 августа 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 20:07
Паралимпиада. Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в четвертьфинал
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильтянин Гай Сасон вышел в четвертьфинал теннисного турнира (теннис на колясках) Парижской Паралимпиады.

Он победил чилийца Франсиско Каюлефа 6:2, 6:3.

Матч продолжался 91 минуту.

Израильтянка Мааян Зикри победила марокканку Найву Аван 6:3, 6:2. Матч продолжался 75 минут.

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