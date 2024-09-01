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Юниорский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки заняли седьмое место

время публикации: 01 сентября 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 11:04
Юниорский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки заняли седьмое место
AP Photo/Luca Bruno

В Загребе завершился женский юниорский чемпионат Европы по водному поло. Подиум повторил подиум чемпионата 2022 года.

В финале испанки одолели сборную Венгрии 10:9.

Бронзовые медали завоевали гречанки, разгромившие сборную Хорватии 18:8.

Сборная Израиля заняла седьмое место, победив француженок 14:10. 6 голов забила Кармель Рахум, пять - Мия Тирош.

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