Юниорский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки заняли седьмое место
время публикации: 01 сентября 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 11:04
В Загребе завершился женский юниорский чемпионат Европы по водному поло. Подиум повторил подиум чемпионата 2022 года.
В финале испанки одолели сборную Венгрии 10:9.
Бронзовые медали завоевали гречанки, разгромившие сборную Хорватии 18:8.
Сборная Израиля заняла седьмое место, победив француженок 14:10. 6 голов забила Кармель Рахум, пять - Мия Тирош.
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