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Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Израильтяне на 15-м месте

время публикации: 01 сентября 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 21:48
Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Израильтяне на 15-м месте
AP Photo/Felix Scheyer

В медальном зачете Парижской олимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 30 золотых, 25 серебряных и 11 бронзовых медалей.

На втором месте британцы (23 + 12 + 8), на третьем - бразильцы (8 + 4 + 14), на четвертом - американцы (6 + 10 + 8).

Сборная Украины занимает 11-е место (3 + 10 + 14).

Сборная Израиля на 15-м месте (3 + 1 + 2).

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