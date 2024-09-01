Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Израильтяне на 15-м месте
время публикации: 01 сентября 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 21:48
В медальном зачете Парижской олимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 30 золотых, 25 серебряных и 11 бронзовых медалей.
На втором месте британцы (23 + 12 + 8), на третьем - бразильцы (8 + 4 + 14), на четвертом - американцы (6 + 10 + 8).
Сборная Украины занимает 11-е место (3 + 10 + 14).
Сборная Израиля на 15-м месте (3 + 1 + 2).
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