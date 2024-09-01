Паралимпиада. Академическая гребля. Украинец завоевал серебро. Израильтянин занял 4-е место
время публикации: 01 сентября 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 12:52
Чемпионом Парижской паралимпиады в академической гребле на дистанции 2000 метров стал британец Бенджамин Причард.
В квалификационном заплыве он установил паралимпийский рекорд.
На втором месте мировой рекордсмен украинец Роман Полянский.
Бронзовую медаль завоевал австралиец Эрик Хорри.
Израильтянин Шмуэль Даниэль занял четвертое место.
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