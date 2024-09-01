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Паралимпиада. Академическая гребля. Украинец завоевал серебро. Израильтянин занял 4-е место

время публикации: 01 сентября 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 12:52
Паралимпиада. Академическая гребля. Украинец завоевал серебро. Израильтянин занял 4-е место
AP Photo/Darko Vojinovic

Чемпионом Парижской паралимпиады в академической гребле на дистанции 2000 метров стал британец Бенджамин Причард.

В квалификационном заплыве он установил паралимпийский рекорд.

На втором месте мировой рекордсмен украинец Роман Полянский.

Бронзовую медаль завоевал австралиец Эрик Хорри.

Израильтянин Шмуэль Даниэль занял четвертое место.

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